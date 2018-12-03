Ağrı'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için Farkındalık Maçı Yapıldı

Vali Lütfü Yiyenoğlu Şehir stadyumunda yapılan farkındalık futbol maçında Serhat bakım merkezi, Şafak bakım merkezinde kalan engelli bireyler karşı karşıya geldi.

Farkındalık futbol müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ve kurum idarecileri izledi.

Müsabaka sonunda her takım oyuncularına da şampiyonluk kupası ve birincilik madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Ömer Faruk ŞİRAN, bakım merkezinde kalan engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayarak karanfil takdim etti.

İl Müdürü Şiran yapmış olduğu açıklamada; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futbol müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik böyle spor faaliyetlerimiz devam edecektir. Tekrardan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum dedi.

Bakım merkezi idarecileri böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.