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Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı

Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.

23.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:56
Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı
Ağrı 'da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.

Ağrı'da, korona virüs taşıma ihtimali olduğu düşünülen vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla Türkiye 'nin çeşitli illerinde misafir edilerek karantina altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Ağrı'da da 3 vatandaşın tedbir amacıyla yurtlara yerleştirildiği bildirildi. - AĞRI
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Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ağrı, Güncel

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