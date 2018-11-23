Ağrı'da 30 Kişilik Kursa 160 Kişi Başvurdu

23 Kasım 2018 Cuma 15:37



23 Kasım 2018 Cuma 15:37

Ağrı'da KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından 27-30 Kasım tarihinde yapılacak 30 kişilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursuna 160 girişimci adayı başvurdu.KOSGEB-SERKA-İŞKUR ve IC Vakfı işbirliği ile yapılacak ve 4 gün sürecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Ağrılı girişimci adayları yoğun ilgi gösterdi. 30 kişilik kontenjanın açıldığı eğitime 160 kişi başvurdu.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KOSGEB Ağrı Müdürü Hüsamettin Arvas, Girişimcilik eğitimlerine talebin oldukça fazla olduğunu söyledi. Arvas, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine yoğun bir başvuru oldu. İsteyen herkesin girişimcilik eğitimi alabilmesi için çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda yeni eğitimleri KOSGEB'in internet sitesinden duyuracağız. Girişimcilik eğitimine yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri ve vatandaşlara da teveccühlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi. - AĞRI