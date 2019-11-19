Haberler » Güncel » Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi - Haber

Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

Ağrı Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

19.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:24Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi
Ağrı Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali Süleyman Elban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin kutsalları arasında ilk sıralarda vatanın geldiğini söyledi.
Milletin, vatan için seve seve canını verdiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:
"Sizi bu milletin her ferdi, bu şanlı bayrak göklerde dalgalandıkça, bu mübarek ezan minarelerde yankılandıkça ve son ocak tütmeye devam ettikçe sizleri hep hatırlayacaklar. Hem de minnetle sevgiyle hürmetle hatırlayacaklar. Onun için ne kadar söz söylemeye çalışsak da ne kadar sizin yaptığınız fedakarlığı anlamaya çalışsak da bunu anlatacak söz, cümleler, bulmak imkansız. O yüzden de tüm milletim gibi ben de sizlere şükranlarımı sunuyorum."
Konuşmaların ardından, gazilere, madalya ve beratları Vali Elban ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Vekili Tacettin Çelebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şafi Erim, gaziler ve yakınları katıldı.

Süleyman Elban, Ağrı Valiliği, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:01 Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
20:00 Fethiye'deki trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
20:00 Open Arms gemisinin İtalya'ya girişini yasaklayan Salvini'ye soruşturma
20:00 MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit...
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 20:02:15