Haberler » Güncel » Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

06.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:06Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
'nın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Komutanlığı ve İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ birimlerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35 İİT'nin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları İstanbul'da toplanıyor - Haber
14:35 Ayşenur davası sanığı serbest - Haber
14:35 Ceren'in katili, Van'a götürüldü - Haber
14:35 Eskişehir-6 cihaza bağlı sma hastası oğlunun odasını hastaneye çevirdi - Haber
14:30 Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:37:29