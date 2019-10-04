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Ağrı'da 5 okula başarı belgesi verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında uygulanan Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirmede ilk 5'e giren okulların müdürlerine başarı belgeleri verdi.

04.10.2019 17:23Ağrı'da 5 okula başarı belgesi verildi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında uygulanan Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirmede ilk 5'e giren okulların müdürlerine başarı belgeleri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında uygulanan 'Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirme sonucunda Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu dördüncü ve Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi beşinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kalite Takip Sistemi'nde dereceye giren okul yöneticilerini makamında kabul etti. Okul yöneticilerini gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Tekin, okul yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra okul müdürlerine Başarı belgesi takdim eden Tekin, başarılarının devamını diledi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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