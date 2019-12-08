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Ağrı'da 66 araç konvoy turuyla hizmete başladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye bünyesine kattığı ve aralarında minibüslerin de bulunduğu 66 aracı konvoy eşliğinde vatandaşlara tanıttı.

08.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:21
Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye bünyesine kattığı ve aralarında minibüslerin de bulunduğu 66 aracı konvoy eşliğinde vatandaşlara tanıttı.
Ağrı Belediyesince yeni alınan 66 araç için belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda, dua okunup kurban kesildi.
Söz konusu araçların halka tanıtımı için trafik aracının direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Sayan, konvoya öncülük ederek şehir turuna çıktı.
Cadde ve mahallelerde 66 araçlık konvoyla korna çalarak gezen Sayan, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı.
Kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyunu gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Sayan, Ağrı'da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin hizmete konulan araçlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Ağrı'ya hizmet etmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları dile getirdi:
"66 aracımızla ulaşımda yeni bir tarih ve süreç başladı. Bugün Allah'ın izniyle başlangıcı yapıyoruz. Şehir turuyla araçlarımızı halkımıza tanıtıyoruz. Vatandaşlarımız 2 gün boyunca ücretsiz araçlarımızdan faydalanabilirler. Pazartesiden itibaren ulaşım için yetişkinler 1,5, öğrenciler 25 kuruş ödeyecek. Hastabüsler ise 1 lira olacak." diye konuştu.
Sayan, konvoy turundan ve hizmetlerden vatandaşların memnun olduğunu ifade ederek, Ağrı'yı doğunun yıldız şehri yapacaklarını ifade etti.
Ağrı'da 66 araç konvoy turuyla hizmete başladı

Abdulkerim Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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