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Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:04Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, kırsalında İl Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı kırsalında 7 Kasım'da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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