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Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma tarafından koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu.

19.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:33Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma tarafından koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu.

İl Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesinde, koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ekipler, aynı gün merkeze bağlı Anakaya köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, düzensiz göçmen olan bir şüphelinin çantasından reçine halinde 1 kilo 300 gram esrar bulundu.



Doğubeyazıt, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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