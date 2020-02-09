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Ağrı'da 798 karton kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Başköy Köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye faaliyeti esnasında 798 karton kaçak sigara ele geçirdi.

09.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:28Ağrı'da 798 karton kaçak sigara ele geçirildi
'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye faaliyeti esnasında 798 karton kaçak sigara ele geçirdi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, 08 Şubat 2020 tarihinde Ağrı - Doğubayazıt - Başköy Köyü bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında İran İslam Cumhuriyeti topraklarından ülkemize yasadışı yollardan giriş yapan 2 atlı şahsa müdahale edilmiş, olay yerinde çuvallar içerisinde 798 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli makamlara bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Doğubeyazıt, Başköy, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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