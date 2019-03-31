Ağrı'da AK Parti Sevinci

Ağrı
'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti
Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni Ağrı'da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan'ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı Dörtyol
Kavşağı'nda binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attılar. - AĞRI
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Kaynak: İHA