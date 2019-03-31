Ağrı'da AK Parti Sevinci

Ağrı
'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti
Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Ağrı'da AK Parti Adayı Savcı Sayan büyük bir farkla kazandı. Sayan'ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, dört yol kavşağını dolduran binlerce AK Partili büyük sevinç yaşadı. Yine bir çok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu yaptı. - AĞRI
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Kaynak: İHA