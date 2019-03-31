31 Mart 2019, 21:27
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Ağrı'da AK Parti Sevinci

Ağrı

Ağrı'da AK Parti sevinciAĞRI - Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Kazandı.

Ağrı'da AK Parti sevinci

AĞRI - Ağrı'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Ağrı'da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan'ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı dört yol kavşağını binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu yaptılar. belediye başkan adayı, Savcı Sayan, AK Parti, Ağrı, Politika
Kaynak: İHA