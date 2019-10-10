Haberler » Güncel » Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' coşkuyla devam ediyor

Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" coşkuyla devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da coşku ile devam ediyor.

10.10.2019 15:33Ağrı'da
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası"Ağrı'da coşku ile devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan, amatör sporlara ilgiyi arttırmak ve halkı sporun her branşıyla tanıştırmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde 07-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Badminton, Güreş, Atletizm, Kurumlar arası Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol, Yüzme, Judo, Halter ve Kort Tenisi olmak üzere 10 farklı branşta düzenlenen faaliyetlerde sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve antrenörler tarafından takdim edildi.

7 Ekim'de coşkuyla başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 13 Ekim 2019 tarihine kadar sportif faaliyetler ile devam edecek. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
18:08 ERÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek
18:08 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan TÜİK tepkisi
18:13 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9)
18:12 Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.
18:12 Çadır planetaryumda "uzayda gezdiler"
18:07 MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler imha edildi"
10.10.2019 18:17:11