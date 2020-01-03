Haberler » Spor » Ağrı'da ANALİG Badminton grup müsabakaları başladı - Spor

Ağrı'da ANALİG Badminton grup müsabakaları başladı

Ağrı'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

03.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:34 Ağrı'da ANALİG Badminton grup müsabakaları başladı
'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, 'Anadolu Yıldızlar Ligi' (Analig) Badminton grup müsabakaları Ağrı'da başladı.

15 Nisan Spor salonunda yapılan açılış seremonisine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Müsabakalarda; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Elazığ, Kars, Malatya, Muş, Van ve Tunceli'den 18 takım 180 sporcu mücadele edecek.

Badminton grup müsabakalarına katılan tüm sporculara ve teknik heyete başarılar dileyen İl Müdürü Cihan Demir, sporculardan dostluk ve centilmenlik içerisinde maçlar yapmalarını istedi

'Anadolu Yıldızlar Ligi' (Analig) Badminton grup müsabakaları, 5 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek. - AĞRI

Ağrı, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:55   Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı - Spor
16:54   Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı - Spor
16:54   Süper Lig'de 3 haftalık program belli oldu - Spor
16:53   Galatasaray'da değişim başlıyor - Spor
16:49   Mandalina kupası için yelken açtılar - Spor
16:37   Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı - Spor
15:43   Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Spor
14:31   Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Spor
13:50   Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
13:48   Ever Banega Al Ahli ile anlaştı - Spor
3.01.2020 16:56:04