Haberler» Güncel» Haber

Ağrı'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

08.09.2019 10:28 Ağrı'da asfalt çalışmaları devam ediyor
Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet Mahallesi ile Doktor Yaşar Eryılmaz caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile belediyenin kendi imkanlarıyla temin ettiği araç ve ekipmanlarla gerçekleştirilen asfalt serimi, kent merkezinde tahrip olmuş ve çalışma gerektiren yollar tamamlanana kadar devam edecek.

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların mevsim şartları el verdiği sürece devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38   Eğitim-Bir-Sen'den "eğitim öğretim yılı" açıklaması
11:36   Japonya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
11:36   Çorum otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
11:35   Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular
11:35   Dha yurt bülteni-5
11:34   AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği
11:34   Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde