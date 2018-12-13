Ağrı'da Askeri Helikopterle Hasta Kurtarma Operasyonu

Ağrı
'nın Diyadin
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı. Hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi.
Açıklamada, Vali Süleyman Elban
'ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık
günü saat 17.00'de Doğubayazıt
ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Dedebulak köyüne inen helikoptere alınan hasta, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına inerek burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. - AĞRI
Diyadin,Ağrı
13 Aralık 2018 Perşembe 22:23