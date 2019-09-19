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Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı

Ağrı'da çiftçiler ayçiçeği hasadına başladı.

19.09.2019 14:52Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı
Ağrı'da çiftçiler ayçiçeği hasadına başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacısefer köyünde 3300 dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinin hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleşti.
Kenan Engin, ilde ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için üreticilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere her türlü teknik desteği sağlayacaklarını kaydetti.
Engin, ayçiçeği hasadının tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kenan Engin, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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