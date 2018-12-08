Ağrı'da Basketbol Coşkusu

Ağrı Valiliği
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Gençler Kızlar-Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
15 Nisan Spor Salonunda 3-7 Aralık
tarihinde oynanan müsabakalar sonucunda kızlarda Türk Telekom
Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi
, erkeklerde ise Spor Lisesi birinci oldu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler Kız-Erkek Basketbol İl birinciliği müsabakalarına 14 okuldan 130 sporcu katılım sağladı. 15 Nisan Spor Salonunda yapılan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakaların final maçında Spor Lisesi ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi takımları karşılaştı. Rakibini 67'ye 60 ile geçmeyi başaran Spor Lisesi şampiyon oldu.
Oynanan final Müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran
, okul müdürleri ve öğrenciler izledi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve Okul Müdürleri tarafından takdim edildi. Kızlarda, Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi birinci, Tutak Mehmet Şükrü Balcı
Anadolu Lisesi 2'nci, Spor Lisesi 3'ncü oldu.
Erkeklerde ise, Spor Lisesi birinci olurken, Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi 2'nci, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 3'ncü, İmam Hatip Anadolu Lisesi de 4'üncülük başarısı gösterdi. - AĞRI
Anadolu Lisesi,basketbol,Ağrı
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:14