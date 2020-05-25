Ağrı'da bayram günü çıkan yangında bir aile sokakta kaldı

Ağrı'da şiddetli rüzgarın da etkisi ile elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, iki katlı bir evin çatısında yangına sebep oldu.

Ağrı'da bayram günü çıkan yangında bir aile sokakta kaldı
25.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:34
Ağrı'da şiddetli rüzgarın da etkisi ile elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, iki katlı bir evin çatısında yangına sebep oldu. Yangında evi büyük zarar gören aile bayram günü ortada kaldı.

İddiaya göre, Merkez Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin çatısında rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Yangının bildirilmesinin ardından Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı kısa sürede mahalleye ulaşırken, ekipler bir süre ARAS EDAŞ ekiplerinin elektrik tellerindeki enerjiyi kesmesini bekledi. Çatıdaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde büyük maddi hasar oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangında evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Halil Daşdemir, bayram günü ailesi ile birlikte sokakta kaldığını söyledi. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu vurgulayan 4 çocuk babası Daşdemir "Benim evim yüksek gerilim hattından dolayı tamamen yandı. Bayram günü ailemle birlikte ortada kaldık. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Çoluk çocuk hep perişan olduk. Ben devletten yardım istiyorum. Şu an ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Bayram günü dışarıda kaldık. Maddi durumum da yok. Şu anda 50 bin lira borcum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda çoluk çocuk hep dışarıdayız. Bitmiş durumdayım" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşevler, Ağrı, 3. Sayfa, Haber

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