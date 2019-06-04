Ağrı'da bayramlaşma

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ramazan Bayramı
dolayısıyla Ağrı Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Elban, burada kurum müdürleri ve vatandaşların bayramını kutlayarak, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesinde temennisinde bulundu.
Programa AK Parti
Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
, 12. Mekanize Tugay Komutanı Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız
, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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