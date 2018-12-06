Ağrı'da Bin 500 Öğrenciye Yüzme Eğitimi Verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi yüzme havuzunda başladı.
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran
, Türkiye
genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı bu projede yüzme eğitimleri 81 il ile aynı zamanda Ağrı'da da birer aylık 3 dönem halinde yapılacağını söyledi. Şiran, "Proje kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenciye yüzme eğitimleri verilecek. İlkokulda okuyan ve özellikle 3'ncü ve 4'ncü sınıfta okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerini daha verimli kullanmak amacıyla öğrencilerimize günde 4 seans olmak üzere haftada 4 gün eğitimler verilecek. Eğitimlerimiz, alanlarında uzman yüzme antrenörlerimizin ve can kurtaranlarımızın eşliğinde verilecektir. Eğitimler sonunda ilimizde bin 500 öğrenciye yüzme öğretilecek" dedi. - AĞRI
Ağrı
06 Aralık 2018 Perşembe 09:27