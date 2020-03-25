Ağrı'da bir fırıncı daha "işinden ayrılanlara ücretsiz ekmek" kampanyasına destek verdi

Ağrı'da bir fırın sahibi daha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı.Atalay Caddesi'nde fırıncılıkla uğraşan Osman Malay, koronavirüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik kentte başlatılan "ücretsiz ekmek" kampanyasına destek verdi.Bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verecek olan Malay, fırının camına "Kovid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir" yazısı astı.Kentte, salgın nedeniyle işinden olan vatandaşlara ücretsiz ekmek veren fırın sayısı 2'ye yükseldi.Malay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini anımsattı.Herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini ifade eden Malay, şöyle konuştu:"Tüm dünyada ve ülkemizde salgın hastalık haline gelen bu koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı bir el uzatıyoruz. Bütün fırıncı arkadaşlarımızdan aynı anlayışı göstermelerini istiyoruz. Daha önce bir fırıncı arkadaşımız bu kampanyayı başlattı. Biz bu kampanyaya dahil olduk. İşinden ayrılan arkadaşlar varsa, maddi sıkıntı çeken arkadaşlarımız varsa bunu içten söylüyoruz, aybaşına kadar, salgın devam ederse ileri ki günler dahil bizden ekmek ihtiyaçlarını alabilirler. Bunu bir iki günlük olarak söylemiyorum. Devamlı olarak söylüyorum. Şu an zor bir durum yaşıyoruz. Bu nedenle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA