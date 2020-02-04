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Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, kafasına satırla vurduğu eşini öldürdü.

04.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:19Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü

'da kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.'ye satırla saldırarak öldürdü.

SATIRLA KAFASINA 6 KEZ VURDU

Olay, 'ın merkezinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.'ye bir anda saldırmaya başladı. H.Ç., eşinin kendisine satırla saldırmasıyla kafasından 6 kez darbe aldı ve ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan H.Ç. ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine daha sonra da Ağrı Devlet Hastanesi kaldırıldı. H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Zeytun Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Taşlıçay, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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