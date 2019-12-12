Ağrı'da "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konferansı

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünce, "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen konferansta, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Prof. Dr. Küfrevioğlu'na teşekkür ederek ilkokul, ortaokul ve lise diplomaları ile öğrencilik fotoğrafını hediye etti.

Programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA