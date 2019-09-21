Haberler » Güncel » Haber

Ağrı'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da iş yerlerinin arkasındaki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

21.09.2019 20:37
Ağrı'da iş yerlerinin arkasındaki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eski Van Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin arasında esnafın çöp bıraktığı alanda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddenin girişinde park yapan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı.
Zabıta ve polisin devreye girmesiyle araçlar kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına iş yerlerine ulaşmadan müdahale etti.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Ağrı'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:10 Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı
21:08 DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş
21:08 TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti
21:06 Adana'da trafik kazası: 1 ölü
21:04 Ali Sunal Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde hüngür hüngür ağladı
21:04 Erzincan'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
21:00 Türkiye Maarif Vakfı Fransa'da eğitim merkezi açtı