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Ağrı'da 'Bugün Fidan Yarın Nefes' ağaç dikim etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyası kapsamında Ağrı TRT Parkı'nda ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:01Ağrı'da 'Bugün Fidan Yarın Nefes' ağaç dikim etkinliği düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyası kapsamında TRT Parkı'nda ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım günü saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Tüm 'de eş zamanlı olarak başlatılan fidan dikme etkinliği, Ağrı'da yoğun ilgi gördü. Halk ve tüm kamu kurumlarının katıldığı etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"Türkiye'de ilk üçteyiz"

Ağrı TRT Parkı'nda yapılan ağaçlandırma etkinliğine katılan Vali Süleyman Elban, Türkiye'de yapılan ağaçlandırma seferberliğine katılarak Ağrı'da ağaç dikim faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Elban, "Bugün malumunuz 11 Kasım. Sayın Cumhurbaşkanımızın prensipleriyle ağaçlandırma yaptık. Dolayısıyla bizlerde Ağrı olarak Türkiye'deki bu seferberliğe katılıp, en ön sıralarda yer aldık. Arkadaşların verdiği bilgilere göre Türkiye'de ilk üçteyiz. Ağaç dikim sayısı bakımından ilk üçteyiz. Yüzde 156 oranına ulaştık. Bu süper bir rakam. Zaten Ağrı'da sürekli ağaçlandırma faaliyetlerimiz vardı. Bu ağaçlandırma gününü bağında yaparak bundan sonra bol bir şekilde ilimizde ağaçlandırma faaliyetlerine devam edeceğiz. İlimize ülkemize, çocuklarımıza ve geleceğimize inşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Daha sonra Türkiye geneli eş zamanlı olarak başlatılan '11 Milyon Açaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyası kapsamında Ağrı'da ilk fidanı Vali Süleyman Elban'ın dikmesi ile başladı. Düzenlenen etkinlikte kentte 12 farklı noktada 6 bin fidan dikilirken, toplamda dikilen fidan sayısında 23 bine ulaşıldı.

Ağaç Dikim etkinliğine Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurum Amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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