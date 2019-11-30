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Ağrı'da cami açılışı

Ağrı'da, hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan caminin açılışı yapıldı.

30.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:56Ağrı'da cami açılışı
'da, hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan caminin açılışı yapıldı.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, iş adamı Şinasi Ünsal'ın geçen yıl kendisini ziyaret edip bir cami yapmak istediğini söylediğini anlattı.
Talebin üzerine kendilerine cami yeri için arsa tahsis ettiklerini belirten Vali Elban, şöyle konuştu:
"Bir sene gibi kısa bir süre içerisinde cami ve külliyesini tamamlayarak insanlarımızın istifadesine sundu. Camiyle ilgili birkaç güzel şey de oldu. Birincisi, bizim insanımız ekonomik nedenlerle ilini terk edip gitmek zorunda kalıyor. Ama İstanbul, Bursa ve diğer şehirlerde karşılaştığımız Ağrılı hemşehrilerimizin yüreğinin yarısı burada. Elinden geldiğince ilinin fakirine bir şeyler yapmaya çalışırken, yakınlarını desteklemeye çalışırken aynı zamanda sadakayı cariyeleriyle de illerinde eserler üremeye çalışıyorlar. Bu camide o anlamda çok önemli. Ben bu hayırlı işi yaptıkları için Şinasi Bey ve Ünsal ailesine teşekkür ediyorum."
Programda konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan da Ünsal ailesine teşekkür etti.
İş adamı Şinasi Ünsal da camilerin önemini anlatarak, "Camimiz 650 kişi kapasiteli olup ayrıca 300 kişilik erkek taziye evi, şu an aramızda bulunan annem Kıymet Ünsan adına da 200 kişilik bayan taziye evi ile birlikte 150 kişi kapasiteli Kur'an kursu eserlerini tamamlayarak açılışını yaptık. Cami Osmanlı mimarisiyle yapılmıştır. Şehrimizin iklim koşulları göz önüne alınarak imar edilmiştir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hizmete giren camide namaz kılındı.
Program, caminin taziye evinde verilen yemekle son buldu.

Süleyman Elban, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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