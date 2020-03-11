Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da çekilen 'Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı' video klibi beğeni topladı - Güncel

Ağrı'da çekilen "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladı

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.

11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Ağrı'da çekilen
Ağrı 'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Müdürü Tahsin Göksü ve müzik öğretmeni Hasan Aydın'ın, ilçedeki memur, işçi, imam, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırladıkları "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" konulu video klip, büyük beğeni topladı.
Klibin sonunda işlerini bırakan bir grup köylü ellerinde bayraklarla Geçitveren köyündeki Bayrak Tepe'de buluşuyor. Burada jandarmanın, çocukların öperek teslim ettikleri ay yıldızlı bayrağı yine öperek teslim alıp göndere çekmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek