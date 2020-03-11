Ağrı'da çekilen "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladı
Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.
11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Ağrı 'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Müdürü Tahsin Göksü ve müzik öğretmeni Hasan Aydın'ın, ilçedeki memur, işçi, imam, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırladıkları "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" konulu video klip, büyük beğeni topladı.
Klibin sonunda işlerini bırakan bir grup köylü ellerinde bayraklarla Geçitveren köyündeki Bayrak Tepe'de buluşuyor. Burada jandarmanın, çocukların öperek teslim ettikleri ay yıldızlı bayrağı yine öperek teslim alıp göndere çekmesi yer alıyor.
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Müdürü Tahsin Göksü ve müzik öğretmeni Hasan Aydın'ın, ilçedeki memur, işçi, imam, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırladıkları "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" konulu video klip, büyük beğeni topladı.
Klibin sonunda işlerini bırakan bir grup köylü ellerinde bayraklarla Geçitveren köyündeki Bayrak Tepe'de buluşuyor. Burada jandarmanın, çocukların öperek teslim ettikleri ay yıldızlı bayrağı yine öperek teslim alıp göndere çekmesi yer alıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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