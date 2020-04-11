Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ağrı'da çiftçilere tohum desteği

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe verilen arpa tohumu desteğinin dağıtımına başladı.

11.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:34
Ağrı'da çiftçilere tohum desteği
Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe verilen arpa tohumu desteğinin dağıtımına başladı.
Tohumlar, Şeker Fabrikası'nın boş alanında Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince çiftçilere dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında çiftlere yüzde 75'i hibe arpa tohumu dağıtımına başladıklarını söyledi.
Dağıtılan arpa tohumlarıyla Ağrı'da yeni alanlar oluşturma niyetinde olduklarını belirten Engin, "Özellikle hayvancılığın çok yoğun olduğu ilimizde hayvansal üretimin girdisi amacıyla kullanılacak arpa miktarını arttıracağız. Toplamda 18 bin dekar alan için arpa tohumu dağıtacağız. Bugün itibariyle başladık, iki gün içerisinde bütün çiftçilerimizin eline ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da çiftçilere tohum desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 16:54: Fırıncıların "ekmek" mesaisi devam ediyor - Haber 16:54: ABD'de Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti - Haber 16:52: Koronavirüs para ve kredi mekanizmasını değiştirecek - Haber 16:52: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber