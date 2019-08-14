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Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

- Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndüAĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.

14.08.2019 16:28
Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü
- Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan küle döndü.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi. 9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara sıçramaması için Taşlıçay belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Yerel

Kaynak: İHA

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