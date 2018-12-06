Ağrı'da Çocuk İstismarına Karşı Proje Başlatıldı

Ağrı
Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme amacıyla hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) desteklenen Daha Çocuk Yaştayım Projesi hayata geçti.
Ağrı'da çocuk istismarını önleme ve bu konuda bilgilendirme amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Daha Çocuk Yaştayım Projesi kapsamında, 30 rehber öğretmen eğitime alındı.
Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen ve 5 gün sürecek eğitim programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, eğitimin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.
Projenin, müdürlüğün halen yürüttüğü "Korkmuyorum Yalnız Değilim" projeye de destek olacağına inandıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:
"Bu eğitim ile il genelinde görev yapan tüm öğretmenlerimizin çocuk istismarı ve istismar durumlarında yapılması gereken konularla ilgili profesyonel bir yaklaşım içinde bulunmalarını, okullarımızda verilen konu ile alakalı eğitimlerin niteliğini arttırmayı ve dolayısıyla toplumun bazı kesimlerinde yaşanan olumsuz durumlara doğru çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Korkmuyorum Yalnız Değilim Projemiz kapsamında yapacağımız çalışmalar farklı yöntem ve teknikler kullanılarak devam edecektir. 30 rehber öğretmen ve proje koordinatörünün katılımıyla gerçekleştirilecek bu uygulama eğitim sonunda il genelindeki tüm okullarda görev yapmakta olan diğer rehber öğretmen ve branş öğretmenlerine eğitim verilmesi planlanmıştır."
Eğitim toplantısına, Şube Müdürü Murat Karakurt
, Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Klinik Psikolog Özge Şahin ve rehber öğretmenler katıldı.
Ağrı
06 Aralık 2018 Perşembe 21:24