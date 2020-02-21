Ağrı'da Çocuk İstismarıyla Mücadele Konferansı düzenledi

Ağrı 'da Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Ağrı Barosu işbirliği ile "Çocuk İstismarı ile Mücadele" konferansı düzenlendi.



Ağrı Barosu Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansa çok sayıda avukat ve değişik meslek guruplarından katılımcı katılırken, Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, UCİM'e ilişkin yaptığı konuşmasında, " Bizim hocamız 6 tane çocuğumuzun istismarının büyük bir emekle ortaya çıkarılması ve bu süreçten sonra devam devam edip, dernekleşme sürecine giren akabinde cesaret ödülüne layık görülen birçok insanın takdir ettiği ve UCİM ismini alması ile birlikte çocukların cinsel istismarı noktasında neredeyse Türkiye'de tek isim, tek referans, tek olma başarısını gösterdiğinden dolayı bu işin emektarları, bu işin kurucusu başta Saadet öğretmenime ve 7 bini aşkın gönüllüye hakikaten bir teşekkürü borç biliyoruz. Bana göre bu işin başarılı olmasının bu işin bu kadar ciddi yapılmasının sebebi hikmeti bana göre şudur. Bir çocuğa dokunabilecek en iyi varlık anne ve babadır. Anne ve babadan sonra çocuğa dokunacak en iyi varlık öğretmendir. Öğretmen dokunuşunda ne olduğunu hangi mesajı verdiğini ya da hangi eğitimi verdiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Saadet öğretmenimizin de başarılı olmasının hikmetinin burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir öğretmendi. Çocuklara dokunuşun ne olduğunu hangi dokunuşun hangi anlamı ifade edebileceğini en iyi onlar gördü ve bu nedenle bugünlere geldi. Çok daha iyi yerlere gidecektir. Dolayısıyla sağlam bir öğretmenin iyi bir eğitimcinin dokunuşu Türkiye'de ses getirmeye ve bir marka haline gelmeye yetmiştir. Bunun yanında başarının diğer sebepleri gerek tüzüklerinde ve gerekse tüzükte belirtilen misyona baktığımız zaman kendilerine toplumda kabul ettiği bir takım yerler var. 'Güvenilirlik ilkesi' hakikaten çok rahat görebiliyorsun gönüllülük yasası, dürüstlük ilkesini. Bunu görmemek için UCİM'i iyi tanımak gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.



"Bu gün Leyla davası dolayısıyla çok hüzünlüyüm"



Ardından katılımcılara UCİM'in kuruluşu ve çocuk istismarı ile ilgili katılımcılara sunum yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, " Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalışıldığı çok acı vericiydi. Yani bir çocuk bugün aramızda yok. Bu çocuk bizim. Bu çocuğu hep birlikte günlerce aradık. Hep birlikte yaşaması için dua ettik ve biliyoruz ki o 24 saat o 48 saat o 72 saat geçtikçe aslında çocuğun bu hayattan koparıldığını anlıyoruz. Biliyorum ki bu çocukların ruhu bizi izliyor ve bizlerde mücadele etmeliyiz. Leyla aramızdan gitti. Koparıldı yıllarca ekmeğini yediği insanlar tarafından. Akşam evime gittiğimde bir çocukla ilgili bir haber aldığımda ve ayrıntıları öğrendiğimde yüreğim yanıyor. Bundan 4-5 gün önce de Eymen'in davasındaydık. Çok acı çektim. Yani o şiddet görmüş bir çocuk değil, cinsel istismara uğramış. Çocuğun videosunu izlerken ayaklarının ve vücudunun kıpırdamadığını, gözlerinin mosmor olduğunu gördüm. Bütüncül anlamda sorunu çözmemiz lazım. Çünkü sorun düşündüğümüzden çok daha büyük. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanırlar. Bu sefer namussuzlar, alçaklar ve sapkınlar değil bizler bu mücadeleyi kazanacağız. Burada olduğunuz için önünüzde saygıyla eğiliyorum. Umarım mücadelemize katılır, mücadelemizde hep birlikte hakka ve zafere ulaşırız" ifadelerini kullandı.



Konferans Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın'ın UCİM Başkanı Saadet Özkan'a plaket takdim etmesi ile son buldu. - AĞRI