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Ağrı'da Dart İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Gençler- Yıldızlar Erkekler-Kızlar Dart İl Birinciliği müsabakaları 6-8 Ocak tarihlerinde 2500 kişilik spor salonunda yapıldı. Yapılan dart müsabakalarına il genelinde 26 okuldan 144 sporcu katıldı.

08.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:14Ağrı'da Dart İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayelerinde, Okul Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okul sporları Erkekler-Kızlar Dart İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Dart genç erkekler müsabakaları sonunda; Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Eleşkirt Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, Tutak İmam Hatip Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dart genç kızlar müsabakaları sonunda; Eleşkirt Anadolu Lisesi birinci, Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi ikinci, Eleşkirt Çok Programlı Lise üçüncü, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.

Dart yıldız kızlar müsabakaları sonunda; Hamur Osman Gazi Ortaokulu birinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ikinci, Tutak YBO üçüncü, Doğubayazıt Karabulak YBO dördüncü oldu

Dart yıldız erkekler müsabakaları sonunda; Doğubayazıt Karabulak YBO birinci, Tutak YBO ikinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncü, Selçuk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları; Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Bayram ve idareciler tarafından takdim edildi.


Anadolu Lisesi, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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