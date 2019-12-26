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Ağrı'da "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" tanıtıldı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Gençlik Merkezinde kuracağı "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

26.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:28 Ağrı'da
Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğünün, Gençlik Merkezinde kuracağı "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

'de aralarında Ağrı'nın da bulunduğu 18 pilot ilde uygulanacak olan atölyenin tanıtımı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Atölyede öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavına, 6 Ocak'ta internet üzerinden alınacak başvurular, 9 Şubat'ta sona erecek.
Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahatin Bilgiç ve merkezde bulunan okul müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

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