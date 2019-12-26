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Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce,Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

26.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:25 Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı

'de 18 ilde pilot uygulama olarak uygulanacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı pilot illerden birisi olan 'da Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Tanıtım toplantısına; Gençlik ve İl Müdürü Cihan Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahatin Bilgiç ve merkezde bulunan okul müdürleri katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ilimizde kurulacak olan Deneyap Atölyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanmaktadır. 6 Ocak'a kadar başvuruları devam edecek olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Online olarak yapılan başvurular için son başvuru tarihi ise 9 Şubat. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.


Türkiye, Pilot, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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