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Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:15 Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı
Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğünce, Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

'de 18 ilde pilot uygulama olarak uygulanacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı, pilot illerden birisi olan Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Tanıtım toplantısına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahatin Bilgiç ve merkezde bulunan okul müdürleri katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Ağrı'da kurulacak olan Deneyap Atölyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. 6 Ocak'a kadar başvuruları devam edecek olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Online olarak yapılan başvurular için son başvuru tarihi ise 9 Şubat. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabiliyor. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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