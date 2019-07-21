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Ağrı'da dilencilerin yer kavgası

Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

21.07.2019 09:25 Ağrı
Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Sabah, Ağrı, 3. Sayfa

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