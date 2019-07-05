05.07.2019 14:26
Haberler» Güncel» Haber

Ağrı'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Ağrı

Ağrı'da geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı'da geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı Belediyesi ve AKSA Doğalgaz firması ortaklığıyla yürütülen çalışmalar Cumhuriyet, Leylekpınar, Gazi, Kazım Karabekir, Sıtkiye, Alpaslan, Murat, Hürriyet, Abide ve Fırat mahalleleri olmak üzere toplamda 10 mahallede devam edecek. Gazi Mahallesi üzerinde başlatılan çalışmalar sırasıyla diğer mahallelerde yürütülecek.

Doğalgaz altyapısı 75 bin metre hat ve 2 bin metre istasyon revizyon çalışması olarak gerçekleşecek. Çalışmaların sonunda yaklaşık 9 bin 500 aboneye ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalar Ekim ayının sonuna kadar devam edecek. - AĞRI
Kaynak: İHA
ağrı, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:32   Eskişehir'de sahte içki operasyonu
16:32   Ali Erbaş 'Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar'
16:31   Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı
16:31   Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor
16:31   SPOR Bursa protokolü, Bursaspor için buluştu
16:31   DHA DIŞ- Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı
16:31   DHA DIŞ - Mansur Yavaş, Moskova'da Ankara'yı anlattı -2