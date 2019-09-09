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Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdı

Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdıAĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz yıl donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai adlı vatandaşın mezarı ilçe halkı tarafından yapıldı.

09.09.2019 20:51 Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdı
Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdı
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz yıl donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai adlı vatandaşın mezarı ilçe halkı tarafından yapıldı.
Geçtiğimiz mart ayında Taşlıçay ilçesinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçerken donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai'nin cenazesi ilçe halkı tarafından, hastaneden alınarak ilçe kabristanına defnedilmişti.
Kemal Mollai'nin mezarı bugün ilçe halkı tarafından yaptırılarak mezara konuldu.

Taşlıçay, Ağrı, Yerel

Kaynak: İHA

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