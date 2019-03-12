12 Mart 2019, 15:20
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Ağrı'da Donarak Ölen Göçmenin Cesedi Bulundu

Ağrı

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, donarak öldüğü belirlenen erkek kaçak göçmenin cesedi bulundu.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, donarak öldüğü belirlenen erkek kaçak göçmenin cesedi bulundu. 

Bugün sabah saatlerinde, Bayramören kırsalında arazi taraması yapan jandarma, 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, kaçak göçmen olduğu belirlenen kişinin, donarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - Ağrı Taşlıçay, Ağrı, Güncel
Kaynak: DHA