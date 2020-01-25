Ağrı'da dondurucu soğuklar

Ağrının Taşlıçay
ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araç yakıtları dondu.
Kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava Taşlıçay ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Dondurucu soğuklar sonrası Aşağı Toklu köyündeki dere ve Murat Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplandı. Araç
yakıtlarının donarak çalışmadığı ilçede, vatandaşlar yakıt depolarının altına ateş yaktı. Bazı vatandaşlarda Murat Nehri'ne ağ atarak balık avlamaya çalıştı.
Vatandaşlardan Bülent Turan, soğuklar nedeniyle donan araçlarının çalışmadığını ve her gün ayrı durumu yaşadıklarını söyledi.