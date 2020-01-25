Haberler » Güncel » Ağrı'da dondurucu soğuklar - Haber

Ağrı'da dondurucu soğuklar

Ağrının Taşlıçay ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araç yakıtları dondu.

25.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:50
Ağrının ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araç yakıtları dondu.
Kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava Taşlıçay ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Dondurucu soğuklar sonrası Aşağı Toklu köyündeki dere ve Murat Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplandı.
yakıtlarının donarak çalışmadığı ilçede, vatandaşlar yakıt depolarının altına ateş yaktı. Bazı vatandaşlarda Murat Nehri'ne ağ atarak balık avlamaya çalıştı.
Vatandaşlardan Bülent Turan, soğuklar nedeniyle donan araçlarının çalışmadığını ve her gün ayrı durumu yaşadıklarını söyledi.
Ağrı'da dondurucu soğuklar

Murat Nehri, Taşlıçay, Araç, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21  Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı
11:21  Malatya'da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı
11:26  Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu
11:25  ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI
11:20  CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu
25.01.2020 11:27:12