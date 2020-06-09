Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonuAĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği drone destekle operasyonda 15 kişi tutuklandı.

09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:47
Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği drone destekle operasyonda 15 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının da içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 Haziran'da Ağrı kent merkezi, Doğubayazıt ilçesi ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronenin uçurulduğu, Polis Özel Harekat ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin de katıldı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli göz altına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 219,4 gram metamfetamin, 61,06 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 0,45 gram sentetik kannobinoid (Bonzai),1 hassas terazi, 2 av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9x19 tabanca fişeği, -1 tüfek şarjörü ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında toplam 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 15 şüpheli şahıs tutuklandı. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Ağrı’da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ağrı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haberler››Güncel››Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: Turuncu kategoride aranan terörist, Elazığ'da etkisiz hale getirildi - Haber 13:13: Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haber 13:12: Elazığ'da öldürülen terörist, 1 milyon TL ödüllü turuncu listede çıktı - Haber 13:11: Senegal, Afgan ve Özbekler çay hasadında - Haber 13:11: Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı - Spor 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler