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Ağrı'da DYK toplantısı yapıldı

Ağrı'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "Destekleme ve Yetiştirme Kursları" (DYK) bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

25.09.2019 14:10Ağrı'da DYK toplantısı yapıldı
Ağrı'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "Destekleme ve Yetiştirme Kursları" (DYK) bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplantının Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada konuşmasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kurslarda en üst düzeyde verim elde etmek için idareci ve öğretmenlerin büyük çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.
Tekin, "Çocuklarımızın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. İlimizin başarı grafiğini yukarılara çekmek, ilimiz eğitim camiasının temel vicdani görevidir. Sizlerden tüm öğrencilerimize ulaşmanızı ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşarak onları DYK'larla buluşturmanızı istiyorum." diye konuştu.
Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutbeddin Kaya'nın DYK hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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