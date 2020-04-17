Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi

Ağrı'da eczacılar ve esnaf sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerine hizmet veriyor

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tulum ve maske takarak hizmet veren bir çok eczacı ve esnaf, iş yerlerinde sosyal mesafeyi korumak için, bulundukları kısmı şeffaf branda ile bölerek tedbir aldı.

17.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:56
Ağrı'da eczacılar ve esnaf sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerine hizmet veriyor
Ağrı 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tulum ve maske takarak hizmet veren bir çok eczacı ve esnaf, iş yerlerinde sosyal mesafeyi korumak için, bulundukları kısmı şeffaf branda ile bölerek tedbir aldı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan Kovid-19 dolayısıyla Ağrı'da da eczacı ve esnaf, iş yerlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla bir dizi tedbir aldı.
Tulum giyip maske takarak hizmet veren eczacılar, müşterilerinin bulunduğu alan ile tezgah arasını şeffaf branda ve şerit ile kapattı.
Birçok eczane ve iş yerinde alınan bu önlemlerin yanı sıra kentteki esnaf da iş yerlerinde benzer önlemler alarak müşterileri ile aralarında sosyal mesafe oluşturdu.
Sosyal mesafenin en az 2 metre olmasına özen gösteren eczacı ve esnaf, böylece hem kendilerini hem müşterilerini salgından korumaya çalışıyor.
Eczacı Mehmet Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrelik sosyal mesafe kuralı oluşturduklarını söyledi.
Herkesin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini belirten Akbaş, "İlaç almaya gelen hastalarımızın maske takıp takmadıklarına bakıyoruz. Kendimiz de özel elbiseler giyip maske takarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tulum da giyiyoruz. Çünkü bize bulaşan virüsü evimize de taşımamamız gerekiyor. Bundan dolayı özel tasarlanmış tulumlar giyerek hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Yerlere de şerit çektiklerini ve bu şekilde hasta ile sosyal mesafeyi koruduklarını anlatan Akbaş, "Vatandaşları da bulundukları ortamı havalandırılmaları ve maske kullanmaları noktasında uyarıyoruz." dedi.
Kırtasiye işleten Bünyamin Tanışır ise iş yerlerini dezenfekte edip sosyal mesafe kuralını sağlamak için şeritli önlem aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler Haberler
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
’Sahte peygamber’ Evrenosoğlu’nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haberler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Dr. Mehmet Öz’den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2’si veya 3’ü ölür Haberler
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da eczacılar ve esnaf sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerine hizmet veriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: 96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek - Haber 13:21: Akyazı'da maske üretimi başladı - Haber 13:21: Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm tedbirler alındı - Haber 13:20: Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı - Haber 13:20: Devlet Arşivi'ndeki belgeler artık dijital ortamda - Haber 12:21: Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? - Haber 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber