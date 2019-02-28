Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Ağrı kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle, bugün ara verildi. Elazığ'da da gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması nedeniyle bugüntüm okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

ELAZIĞ'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

"28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.

Kaynak: DHA