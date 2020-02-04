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Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı'nın merkeze köylerde ve Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

04.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:31Ağrı'da eğitime kar engeli
'nın merkeze köylerde ve ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı Merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 05.02.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ağrı'ya bağlı Hamur ilçe merkezi ve köylerinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tamamı yarın itibariyle bir gün tatil edildi." - AĞRI

Hamur, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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