Haberler » Güncel » Ağrı'da eğitime kar engeli - Haber

Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

05.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:49Ağrı'da eğitime kar engeli
'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı'da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 22:37:38