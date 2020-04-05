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Ağrı'da emniyet ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaşlıların yardımına koşuyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

05.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:58
Ağrı'da emniyet ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaşlıların yardımına koşuyor
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.



Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri bireyler ve kronik rahatsızlığı olanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin de destek verdiği ekipler, evinden çıkamayanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde 112, 155 ve 156 numaralardan gelen çağrıları değerlendiren emniyet mensupları, vatandaşların taleplerini kısa sürede temin ederek evlerine ulaştırıyor.
Emniyet mensuplarının yanı sıra jandarma, Türk Kızılay, kamu çalışanları, öğretmen ve din görevlilerinden oluşan gönüllülerin de destek verdiği "Vefa Sosyal Destek Grubu", vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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