Ağrı'da Engellilere Yönelik Sportif Aktiviteler Başladı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı'da ki Engelli bireyleri kapsayan engellilere yönelik spor etkinliği başlattı.

Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Futbol ve Voleybol branşında yapılacak olan spor etkinlikleri yıl boyunca sürdürülmesi hedefleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen spor faaliyetleri haftada bir gün yapılacak. Her hafta Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü spor salonunda yapılacak olan sportif faaliyetlerin ilki Basketbol etkinliği ile başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran;'Mutlu Çarşamba' sloganıyla "Sen de Yapabilirsin" projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği ile İlde bulunan rehabilitasyon merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimize spor yapma imkanı veriyoruz.

Bunu yapmamızda ki amaç; engelli bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal yönden gelişimine katkı sağlamaktır.

Biz engelli kardeşlerimizin her şeyi gerçekleştireceğine inanıyoruz.Hem sağlıklı bir yaşam kalitesi, hem de bulundukları ortamlarından biraz daha dışarıya doğru açılabilmelerine imkân sağlayacak şekilde böyle bir etkinlik düzenledik. Alanında uzman antrenörlerimiz her bir engelli kardeşimizle beraber birebir ilgilenerek onlara spor aktivitesini gerçekleştirecekler.

Projeye destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum dedi.